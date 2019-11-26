بيش 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واستنطلق غداً منافسات الروبوت، التي ينظمها مكتب التعليم بمحافظة بيش، بحضور مدير المكتب أحمد بن عبدالله أبوطالب، وذلك بصالة النشاط بالمكتب .وسيشارك في المنافسات 10 مدارس كل مدرسة بفريق مكون من 6 طلاب بواقع ثلاثة طلاب لكل فرع من فروع المنافسة، التى تضم مسابقات في السومو وتتبع الخط، على أن يكون دور بقية الطلاب الإعداد والتهيئة والعرض لأجهزة الروبوت ومستلزماتها في الأماكن المخصصة، ومساندة الفريق.// انتهى//00:17ت م0307