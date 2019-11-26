نجران 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجرا ن ، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "بصائر"، غداً، محاضرة بعنوان "النجاة في إتباع سبيل المؤمنين"، وذلك بعد صلاة المغرب، بجامع العزام، بحي الأمير مشعل بمدينة نجران.وتأتي المحاضرة ضمن مناشط وبرامج المكتب الدعوية خلال هذا العام.// انتهى //00:21ت م0309