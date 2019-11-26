جيزان 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسأطلقت جامعة جازان ممثلة في عمادة شؤون الطلاب ، مبادرة "تحدي القراءة باللغة الإنجليزية" ، في الحفل الذي دشنه وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق بمسرح كلية الحاسب الآلي اليوم.وأكد الدكتور إسحاق أن المبادرة تهدف لتنمية حب القراءة لدى طلبة الجامعة ، وتعزيزها كعادة مستدامة في حياتهم بما ينمي شغفهم بالمعرفة ، وتنمية مهارات التفكير التحليلي والنقد والتعبير ، وتعزيز قيم التسامح والانفتاح الفكري والثقافي لديهم من خلال تعريفهم بأفكار الكتاب والمفكرين والفلاسفة بخلفياتهم المتنوعة وتجاربهم الواسعة في نطاقات ثقافية متعددة .من جهته أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي ، أن المبادرة تحظى بدعم معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي القحطاني وتم إطلاقها بالشراكة مع معهد اللغة الإنجليزية بالجامعة، وأشرف على تنفيذها نادي القراءة.فيما أشار المشرف على نادي القراءة حمزة كاملي ، إلى أن عدد المسجلين في المبادرة بلغ 230 طالباً وطالبة ، وهي إحدى برامج النادي النوعية والمعرفية وتهدف لإثراء الحصيلة المعرفية لطلبة الجامعة، والمستهدفين من المبادرة هم طلاب وطالبات اللغة الإنجليزية والمهتمين بقراءة اللغة الإنجليزية. // انتهى //00:42ت م0313