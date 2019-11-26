عام / إطلاق مبادرة " تحدي القراءة بالإنجليزية " بجامعة جازان
الثلاثاء 1441/3/29 هـ الموافق 2019/11/26 م واس
جيزان 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس
أطلقت جامعة جازان ممثلة في عمادة شؤون الطلاب ، مبادرة "تحدي القراءة باللغة الإنجليزية" ، في الحفل الذي دشنه وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق بمسرح كلية الحاسب الآلي اليوم.
وأكد الدكتور إسحاق أن المبادرة تهدف لتنمية حب القراءة لدى طلبة الجامعة ، وتعزيزها كعادة مستدامة في حياتهم بما ينمي شغفهم بالمعرفة ، وتنمية مهارات التفكير التحليلي والنقد والتعبير ، وتعزيز قيم التسامح والانفتاح الفكري والثقافي لديهم من خلال تعريفهم بأفكار الكتاب والمفكرين والفلاسفة بخلفياتهم المتنوعة وتجاربهم الواسعة في نطاقات ثقافية متعددة .
من جهته أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي ، أن المبادرة تحظى بدعم معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي القحطاني وتم إطلاقها بالشراكة مع معهد اللغة الإنجليزية بالجامعة، وأشرف على تنفيذها نادي القراءة.
فيما أشار المشرف على نادي القراءة حمزة كاملي ، إلى أن عدد المسجلين في المبادرة بلغ 230 طالباً وطالبة ، وهي إحدى برامج النادي النوعية والمعرفية وتهدف لإثراء الحصيلة المعرفية لطلبة الجامعة، والمستهدفين من المبادرة هم طلاب وطالبات اللغة الإنجليزية والمهتمين بقراءة اللغة الإنجليزية. // انتهى //
00:42ت م
0313