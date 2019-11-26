جيزان 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسزار المشرف العام التنفيذي لفروع المناطق بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ياسر بن عبدالرحمن البابطين اليوم ، مركز التأهيل الشامل بجازان ، يرافقه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي .وتجول البابطين داخل مبنى المركز واطلع على مرفقاته بقسميه الإناث والذكور ، التي تشمل صالة العلاج الطبيعي وعيادة الأسنان والعيادة الطبية والقسم النفسي والاجتماعي وصالة العلاج بالعمل وصالة النشاط والزيارات ومهاجع وغرفة العناية والمطبخ المركزي وكذلك الالتقاء بمستفيدي وموظفي وموظفات المركز .من جانبه استعرض مدير المركز أحمد أبو شرحة ، أبرز الخدمات التي يقدمها المركز ، معربًا عن تقديره لزيارة المدير التنفيذي لفروع المناطق بالوزارة للمركز بقسميه والاطلاع على سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية التي من شأنها دعم مسيرة العمل .// انتهى //00:44ت م0314