الرياض 28ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25نوفمبر 2019 م واساختتم مساء أمس مسابقة الفاروق، وهي إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، التي أطلقها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بحضور الأستاذ أحمد المحمادي المساعد التنفيذي لشؤون العمليات في الهيئة العامة للترفيه، الذي سلم جوائز للفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة.وبدأ اليوم الختامي للمسابقة بالتصفيات النهائية للفرسان "رجال"، والتي استمرت لمدة ساعتين ونصف، ثم تلت ذلك عروض التجوال، لتنطلق بعدها مراسم الحفل الختامي بالسلام الملكي، ثم عرض مسرحي يعبر عن المسابقة وأهدافها، وبعد ذلك سلمت الجوائز للفائزين في المسابقة، في فئاتها الثلاث، وهي: الفروسية، والرماية، والسباحة.ويصل مجموع جوائز مسابقة الفاروق إلى أكثر من مليون ريال سعودي، تم تقسيمها على ٦٠ فائزاً من الذكور والإناث في التحديات الثلاث، حيث حصل على المركز الأول في السباحة مصطفى محمد اليوسف من جدة اذ قطع ١٠٠ متر سباحة حرة بزمن وقدرة ٥٩ ثانية و٥ أجزاء من الثانية، وفازت بالمركز الأول في مسابقة السباحة السيدات لمسافة ٥٠ متر، نوف العندس بزمن ٤٨.٥١ ثانية، وحصل على المركز الأول في مسابقة الرماية سلطان احمد قشاش من الباحة بمجموع نقاط ١٥٦، وفازت بالمركز الأول في مسابقة الرماية بالسهام السيدات من مسافة ٣٠ متر، شادن المرشود بمجموع ١٤١ نقطة، وحقق المركز الأول في الفروسية فهد الغامدي على الجواد هارد كولي، بينما حققت المركز الأول في الفروسية للسيدات الفارسة مشاعل بنت سلطان.وتهدف المسابقة التي انطلقت تصفياتها في 18 نوفمبر، إلى إحياء وصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- :"علموا أولادكم السباحة، والرماية، وركوب الخيل"، وهي تأتي لتحفيز المواطنين والمواطنات الهواة على المشاركة بمهاراتهم في السباحة الحرة والرماية بالقوس والسهم والفروسية.// انتهى //02:12ت م0318