اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1441/3/29 هـ الموافق 2019/11/26 م واس
نيويورك 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 77ر189 نقطة، أو 67ر0% ، ليصل إلى 39ر28065 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 60ر112 نقطة، أو 32ر1% ، ليصل إلى 49ر8632 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 27ر23 نقطة، أو 75ر0% ، ليصل إلى 56ر3133 نقطة.
// انتهى //
02:19ت م
0320