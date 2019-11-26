نيويورك 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 77ر189 نقطة، أو 67ر0% ، ليصل إلى 39ر28065 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 60ر112 نقطة، أو 32ر1% ، ليصل إلى 49ر8632 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 27ر23 نقطة، أو 75ر0% ، ليصل إلى 56ر3133 نقطة.// انتهى //02:19ت م0320