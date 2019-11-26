بريدة 28ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25نوفمبر 2019 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي ووكلاء إمارة المنطقة, وعدد من مدراء الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة, خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، أمس, عدد من الأفراد المتميزين بإدارة الدوريات الأمنية بالمنطقة نظير الجهود المتميزة في أداء عملهم ، التي اسهمت في اكتشاف العديد من القضايا الجنائية.وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالمهنية العالية التي قدمها رجال الأمن باكتشاف العديد من القضايا الجنائية بالمنطقة, مشيراً سموهإلى أن ما تحقق من إنجازات امنية مباركة يعكس جهود قدمت بروح التكاتف من قبل منسوبي الدوريات الأمنية بالمنطقة كافة, مثمناً ما يقوم به رجال الأمن من جهود لتحقيق ما تصبوا إليه القيادة ـ أيدها الله ـ, منوهاً بدور رجال الأمن وتفانيهم في أداء عملهم, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير وصلاح.من جهته عبر مدير إدارة الدوريات الأمنية بمنطقة القصيم العقيد فهد المديهش عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة التشجيعية من سموه وتكريم الأفراد ، التي تظهر مدى حرصه على متابعة كل عمل يحافظ على أمن المنطقة, مؤكداً أن دعم سموه لأبناء المنطقة هو أحدى الركائز لمواصلة تحقيق النجاحات, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع.// انتهى //03:40ت م0321