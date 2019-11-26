الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:برعاية خادم الحرمين.. "الصحة" تنظم المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشودولي العهد يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكيةنيابة عن خادم الحرمين.. الفيصل يشهد حفل منظمة التعاون الإسلامي بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسهاأمير تبوك يستقبل 3 شقيقات امتهن البناء والتشييد والديكور بالمنطقةوزير الخارجية: المملكة لم تدخر جهداً تجاه نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلةوزير الخارجية يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة غير العادية لوزراء الخارجية العرب بشأن فلسطينولي عهد أبوظبي يهنئ الملك سلمان وولي العهد والسعوديين بإنجاز الهلالوزير الإعلام يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموعرئيس هيئة الرياضة يستقبل الهلال بطل كأس دوري أبطال آسيا 2019المديفر: القيمة الكلية المتوقعة للثروة المعدنية بالمملكة أكثر من 1.3 تريليون دولارتدشين المقر الجديد للمديرية العامة للجوازات وتخريج طلبة المعهدجامعة الدول العربية: الإعلان الأميركي بشأن الاستيطان الإسرائيلي باطللبنان: مجلس الأمن الدولي يدعو للحفاظ على «الطابع السلمي للتظاهرات»ترمب يقيل وزير البحرية دفاعًا عن ضابط ارتكب تجاوزات143 قتيلا على الأقل في احتجاجات إيران بحسب منظمة العفو الدولية// يتبع //06:03ت م0003