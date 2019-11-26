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الثلاثاء 1441/3/29 هـ الموافق 2019/11/26 م واس
الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
برعاية خادم الحرمين.. "الصحة" تنظم المؤتمر العالمي الرابع لطب الحشود
ولي العهد يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية
نيابة عن خادم الحرمين.. الفيصل يشهد حفل منظمة التعاون الإسلامي بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها
أمير تبوك يستقبل 3 شقيقات امتهن البناء والتشييد والديكور بالمنطقة
وزير الخارجية: المملكة لم تدخر جهداً تجاه نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة غير العادية لوزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين
ولي عهد أبوظبي يهنئ الملك سلمان وولي العهد والسعوديين بإنجاز الهلال
وزير الإعلام يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
رئيس هيئة الرياضة يستقبل الهلال بطل كأس دوري أبطال آسيا 2019
المديفر: القيمة الكلية المتوقعة للثروة المعدنية بالمملكة أكثر من 1.3 تريليون دولار
تدشين المقر الجديد للمديرية العامة للجوازات وتخريج طلبة المعهد
جامعة الدول العربية: الإعلان الأميركي بشأن الاستيطان الإسرائيلي باطل
لبنان: مجلس الأمن الدولي يدعو للحفاظ على «الطابع السلمي للتظاهرات»
ترمب يقيل وزير البحرية دفاعًا عن ضابط ارتكب تجاوزات
143 قتيلا على الأقل في احتجاجات إيران بحسب منظمة العفو الدولية
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