وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( صناعة المجد): يواصل حُماة «رؤية المملكة 2030»، والساهرون على تحويل بنودها، إلى واقع مُعاش، الجهود ليل نهار، لتحقيق كل ما وعدت به من تحولات وأفكار ومشروعات، تنقل المملكة إلى عالم جديد، عنوانه الأبرز «التقدم والازدهار»، وتدفع بمسيرة الاقتصاد الوطني، إلى مقدمة الاقتصادات العالمية القوية والراسخة. فمنذ الإعلان عن الرؤية في 25 أبريل 2016، وحتى اليوم، ونحن نجني فترة بعد أخرى، ثمارها اليانعة، التي تُلهم العالم بإنجازات الإنسان السعودي وتجربته الفريدة.واضافت : ويندرج مشروع «بوابة الدرعية» ضمن أبرز أهداف الرؤية، وحظي هذا المشروع باهتمام خاص من القيادة الرشيدة، فوضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قبل أيام، حجر الأساس للمشروع، وقام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برعاية انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة «إيه بي بي فورمولا إي» للسيارات الكهربائية، في دورتها الثانية.وأعتبرت أن الدرعية منطقة تاريخية، تحمل إرثًا تاريخيًّا، فهي النقطة التي انطلق منها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- مؤسسًا وموحدًا لأرجاء الجزيرة العربية تحت راية التوحيد، وبقدر أهمية هذه المنطقة في السابق، بقدر أهميتها في الحاضر. ويأتي موسم الدرعية، بمثابة الخطوة الأولى لحصد الثمار المرجوة من هذه الأرض الأثرية، خاصة أن الموسم يتضمن فعاليات عديدة، اجتماعية وثقافية ذات طابع عالمي، ولا ننسى الفعاليات الرياضية وأبرزها «سباق الفورمولا إي» الذي يقام على ميدان حلبة الدرعية، بمشاركة نجوم سباقات السيارات، بخلاف «نزال الدرعية التاريخي» للملاكمة، وبطولة كأس الدرعية للتنس ومهرجان الدرعيّة للفروسية وغيرها.وبينت أن الرؤية لم تغفل في آلية تنفيذ المشروع، الإرث الحضاري للدرعية، فأوصت هيئة تطوير «بوابة الدرعية»، وهي الجهة القائمة على المشروع، بتطوير عدد من الأبعاد، منها الأبعاد المعمارية، والاقتصادية، وإظهار الجوانب الاجتماعية، والثقافية، والتاريخية للمنطقة، لربط جذور تأسيس الدولة السعودية، بحاضرها ومستقبلها؛ تأكيداً للوحدة وتعزيزاً للفخر بهذا التاريخ، وتقديم تجربة اكتشاف لا تُنسى لهذه المنطقة التاريخية، التي تستحق لقب «جوهرة السعودية».وختمت : من هنا، لا نبالغ إذا أكدنا أن «بوابة الدرعية» اليوم، هي مُنجز وطني، يستحق الوقوف أمامه طويلاً، لمعرفة حجم التحديات التي يواجهها الإنسان السعودي في صناعة مجده، وإعادة كتابة تاريخه كما يشاء، متسلحاً بالإصرار والعزيمة التي تجعل منه باني إحدى أهم حضارات التاريخ البشري.// يتبع //06:04ت م0004