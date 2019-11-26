نجران 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأقامت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بمقرها الرئيس أمس، ورشة عمل لمناقشة الفرص الاستثمارية والمعوقات الـتي تواجه القطاعين العام والخاص بالمنطقة، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية بالمنطقة.وأوضح رئيس غرفة نجران محيميد بن صالح آل شرمه أن الهدف من هذه الورش واللقاءات هو دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، مشيراً إلى أن المؤتمر الوزاري المفتوح الذي ستقيمه الغرفة في الرابع من شهر ديسمبر القادم، سيجمع رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة، وسيتم خلاله تقديم كل ما من شأنه العمل على إيجاد الحلول المناسبة.// انتهى //08:30ت م0012