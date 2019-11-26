الخرطوم 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم موافقة مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية على تخصيص قرضين لتمويل مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم بالسودان بقيمة 487.5 مليون ريال سعودي بواقع 243.75 مليون لكل قطاع.وأشارت الصحف إلى إجراء رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بصحبة وفد عال المستوى محادثات مع الرئيس الإريتري في أسمرا ركزت على العلاقات الثنائية وسبل دفعها إلى الأمام.وأخبرت عن شن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات جوية على مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في الحديدة.ونشرت إعلان حكومة كردستان العراق أن عدد اللاجئين السوريين الذين فروا من ديارهم في شمال شرقي سوريا تجاوز 17 ألف شخص.ونقلت عن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان في جنيف أنه تم إجلاء 116 لاجئًا من بينهم العديد من الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز في ليبيا حيث وصلوا إلى مطار كيجالي في رواندا وستقدم لهم المساعدات في أحد المراكز هناك من قبل المنظمة الدولية.وعرجت على دعوة كوريا الجنوبية جارتها الشمالية إلى أن توقف على الفور العمل العسكري في المناطق الحدودية، مؤكدةً أن من شأنه إثارة التوتر العسكري بين البلدين.// انتهى //08:44ت م0014