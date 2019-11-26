الطائف 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف غداً، دورة تدريبية بعنوان "بناء الصورة الذهنية وتسويق الذات"، يقدمها رئيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال الدكتور علي بن ضميان العنزي، وذلك في القاعة الكبرى بمقر الغرفة.وتتضمن الحقيبة التدريبية للدورة عدداً من المحاور تشمل: مفهوم الصورة الذهنية، أنواع وأقسام الصور الذهنية، طرق تحسين وقياس الصورة الذهنية، أهمية التسويق في بناء الصورة الذهنية.// انتهى //09:02ت م0016