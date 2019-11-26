رفحاء 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واساختتمت اللجنة الثقافية بمحافظة رفحاء التابعة للنادي الأدبي الثقافي بمنطقة الحدود الشمالية أمس مسابقة مسار "الإلقاء" في برنامج "ذي المجاز" وذلك على مسرح فرع الجامعة بالمحافظة.وأبانت المشرفة على برنامج "ذي المجاز " ولاء الشيحي ،أن البرنامج يهدف إلى تنمية المهارات ودعم مواهب الفتيات من خلال الالقاء حسب معايير التقييم المعلنة ، مشيرة إلى أن المتسابقات قدمن تجارب الإلقاء أمام اللجنة على مدى يومين .وأفادت أن البرنامج سيواصل فعالياته بمسارين آخرين هما " تلخيص كتاب، و" مهارات كتابة القصة" .// انتهى //09:54ت م0019