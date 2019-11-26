حائل 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسافتتح مدير عام التعليم بمنطقة حائل المكلف يحيى العماري أمس، فعاليات برنامج مهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية الفنية، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، وذلك بمنتزه السمراء الترفيهي.وأوضح العماري خلال افتتاح البرنامج الذي يشارك به رؤساء ورئيسات أقسام التربية الفنية في مناطق ومحافظات المملكة أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب لتحقيق التطلعات لرفع نواتج وتحسين المخرج التعليمي، مشيراً إلى أن التعليم في منطقة حائل يحظى بدعم ومساندة وتوجيه من أمير منطقة حائل وسمو نائبه.من جهته أشار رئيس قسم التربية الفنية بالإدارة العامة للإشراف التربوي بتعليم حائل محمد الجاسر أن مواكبة عجلة التغيير الإيجابي الذي تنشده الوزارة في صياغة نواتج التعلم والارتقاء بأدوات تحسين تلك النواتج هو الهدف الأسمى الذي تسعى لتحقيقه الأمر الذي يستلزم أحداث عمليات ‏تطويرية لرفع مستوى الأداء الفردي والمؤسسي للإشراف التربوي، مبيناً أن هذا الأمر يتطلب تجويد مهارات وأدوات مخرجات مقررات ‏التربية الفنية بما ينسجم مع الاتجاهات الحديثة.بعد ذلك توالت فقرات البرنامج من أوراق عمل وورش تطبيقية.// انتهى //09:55ت م0021