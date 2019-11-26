الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسوقعت الجمعية الأهلية للأيتام "كيان" ومبادرة "العراقة للتدريب الخيري" أمس، اتفاقية تعاون تهدف إلى إكساب المستفيدين المهارات اللازمة ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم.وثمنت رئيس مجلس إدارة جمعية كيان سمها الغامدي هذه المبادرة الفاعلة التي تسهم في تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها الانسانية في تنمية وتمكين أبنائها الأيتام، مؤكدة أن هذه الشراكة تعد أحد أهداف جمعية كيان للأيتام لتنفيذ الاستراتيجية وفق خطتها وضمن برامج المسؤولية الاجتماعية من قبل القطاع الخاص تجاه المجتمع، ودعماً منها للقطاع الخيري وإيماناً منها بأهمية التعاون بين هذين القطاعين.// انتهى //09:58ت م0022