صبيا 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسبدأت أمس، فعاليات برنامج "التعلم التعاوني باستخدام نماذج كيجن"، بإدارة تعليم صبيا، الذي تنفذه شركة العلم والتطوير، بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، وذلك بصالة النشاط الطلابي.وأكد الحازمي أهمية البرنامج الذي يسعى لمساعدة المعلمين والمعلمات في بناء المعارف، وتنمية مهارات التفكير، وبناء روح الفريق، والمهارات الاجتماعية، والتواصل الفعال، واتخاذ القرار، والسيطرة على المواقف التعليمية، وتوجيه المتعلمين نحو الهدف.يذكر أن نماذج كيجن هي مجموعة نماذج تعليمية تساهم في تطوير التعليم من خلال التعلم التعاوني الذي يساعد "المعلمين والكادر الإداري"، على زيادة المشاركة والإثارة داخل الصف، وارتفاع معدلات الطلاب التحصيلية، وتطوير مهاراتهم الاجتماعية.// انتهى //09:59ت م0023