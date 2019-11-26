الجزائر 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتسلم رئيس الدولة الجزائري عبدالقادر بن صالح التقرير السنوي بشأن حقوق الإنسان في البلاد الذي اشتمل على 200 توصية تتعلق بمعالجة جملة من النقائص.وأشارت إلى تأكيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة رفض الجزائر لكل أشكال التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.وأبرزت إعلان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب إدانته ورفضه لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، بوصف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يخالف القانون الدولي، مؤكدًا أنه باطل لمخالفته كل القرارات والمواثيق الدولية.وتناقلت اعتقال جيش الاحتلال 23 فلسطينيًا بالضفة الغربية خلال مداهمة لعدة منازل.وفي متفرقات أخرى، دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إلى التراجع عن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن بلاده غارقة في الفوضى.// انتهى //10:05ت م0025