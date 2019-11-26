بغداد 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم إعلان هيئة المنافذ الحدودية العراقية،إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران بسبب احتجاجات المواطنين التي اجتاحت المدن الإيرانية ، مشيرة إلى اتهام المتظاهرين في مدن جنوب العراق لإيران باستغلال فتح الحدود لادخال مزيد من عناصر الحرس الثوري أو العتاد الخاص لضرب المحتجين في العراق.وتناولت صحف اليوم إعلان نائب رئيس الوزراء لعراقي وزير النفط ثامر الغضبان التوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2020 .وتطرقت إلى مواصلة مجلس النواب العراقي مناقشاته لمشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات المثيرين للجدل, تمهيدا للتصويت عليهما خلال جلسات المجلس القادمة ,منوهة بصلتهما بمطالب المحتجين والمتظاهرين الذين دخلت موجة احتجاجاتهم في مدن وسط وجنوب العراق شهرها الثاني .وعرجت على اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس مع الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال الكتريك "الأمريكية للطاقة المتجددة بخاصة مايتعلق بسبل الإسراع بتنفيذ مشروع تجديد شبكات نقل الطاقة الكهربائية وإنشاء وإعادة تأهيل محطات ثانوية تنوي الحكومة العراقية المباشرة بها قريبا بهدف تأمين إيصال الطاقة الكهربائية لأكثر من أربعة ملايين منزل في جميع أنحاء العراق.// انتهى //11:41ت م0051