الجوف 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالجوف، أمس، برنامجًا تدريبيًا عن طرق الإسعافات الأولية في حياتنا اليومية، وذلك في مقر الفرع، حيث تناولت محاور البرنامج كيفية التعامل مع العديد من الحالات الإسعافية التي تواجة الموظفين، ومن حولهم، وطرق التعامل معها.وبين المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح، أن هذه البرامج تسهم في رفع مستوى الوعي لدى المتوظفين وتساعد في مجال العمل التطوعي .// انتهى //11:41ت م0052