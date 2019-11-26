وادي الدواسر 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسبدأت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، اليوم منح أعضائها من مختلف المراحل الكشفية شارة وشهادة المشاركة في الجامبوري العالمي الـ 62 على الهواء "جوتا" ، والجامبوري العالمي الـ 23 على الانترنت "جوتي"، الذي أقامته المنظمة الكشفية العالمية خلال الفترة 18 إلى 20 أكتوبر الماضي.وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله آل غانم أن الادارة وضعت جدولاً زمنياً لتقليد أعضائها بالوحدات الكشفية المختلفة الشارات والشهادات الممنوحة لهم من قيادة الجامبوري العالمي، دعماً وتحفيزاً لهم على مشاركتهم العالمية، ولما قاموا به من مساهمة في تحقيق اهداف الجامبوري بتعزيز شعور الكشافة بالانتماء للحركة الكشفية، وتعزيز السلام والوعي الثقافي والتسامح، والمواطنة الصالحة.ويُعد الجامبوري "جوتا و جوتي" من أكبر الأحداث الكشفية العالمية، إذ يشارك فيه سنوياً ما لا يقل عن 1 مليون مشارك من 170 دولة حول العالم، ويشارك الشباب والهواة من خلاله فترة 3 أيام على مدار الـ 24 ساعة، وتقيمه المنظمة الكشفية العالمية في إجازة نهاية الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر كل عام.// انتهى //11:44ت م0054