جدة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسدربت جمعية البر بجدة ممثلة بنادي البر التطوعي أكثر من 550 متطوعًا يشكلون 30 فريقًا يعملون على نشر ثقافة العمل التطوعي والبذل والعطاء وتنميته، والعمل على رفعته وترقيته باستمرار، وذلك في سبيل تحقيق رسالتها في تأهيل الفرق التطوعية ودعم المبادرات والقيام بأعمال اجتماعية خيرية وفق رؤية المملكة 2030.وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية البر المتحدث الرسمي باسم النادي محمد سعيد أبو ملحه، أن المتطوعين فاعلون بشكل كبير، خصوصًا في نطاق بيئتهم, حيث يعملون على تعريف الجمعية بالأسر المحتاجة والفقراء، وإرشادها إلى الحالات المتعففة وسبل مساعدتها, ومن ثم الزيارات الميدانية لبحث الحالات الاجتماعية بالتعاون مع الباحثين الاجتماعيين، يلي ذلك توزيع المساعدات العينية وإيصالها إلى مستحقيها، ومساعدة الأسر الفقيرة في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.يُذكر أن نادي البر التطوعي ومن خلال فرقه التطوعية, نفذ العديد من المبادرات المجتمعية كتنظيف المساجد والاهتمام بها ضمن حملة "مساجدنا أجمل"، وغرس 100 شجرة سدر بأحياء جدة, ونظم زيارات لدار المسنين بمكة المكرمة احتفى خلالها بهذه الفئة الغالية.// انتهى //11:45ت م0055