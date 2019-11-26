جيزان 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واساستفاد 2327788 مراجعاً من الخدمات العلاجية والطبية في المراكز الصحية بمنطقة جازان خلال الربع الثالث من العام الجاري، منهم 1736242 مراجعاً للعيادات العامة ، و349883 مراجعاً لعيادات الأمراض المزمنة، و 69904 مراجعين لعيادات الأسنان،فيما راجعت 28420 حالة عيادات الحوامل، و143339 طفلاً لعيادات الطفل السليم .أما الخدمات المساعدة فاستفاد منها 514873 مراجعا منهم 310248 لأقسام المختبرات بالمراكز، و196962 مراجعا للخدمات التمريضية، و7663 للأقسام الأشعة.// انتهى //11:48ت م0058