عام / خلال الربع الثالث من العام الجاري .. أكثر من مليوني مستفيد من خدمات المراكز الصحية في جازان
الثلاثاء 1441/3/29 هـ الموافق 2019/11/26 م واس
جيزان 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس
استفاد 2327788 مراجعاً من الخدمات العلاجية والطبية في المراكز الصحية بمنطقة جازان خلال الربع الثالث من العام الجاري، منهم 1736242 مراجعاً للعيادات العامة ، و349883 مراجعاً لعيادات الأمراض المزمنة، و 69904 مراجعين لعيادات الأسنان،فيما راجعت 28420 حالة عيادات الحوامل، و143339 طفلاً لعيادات الطفل السليم .
أما الخدمات المساعدة فاستفاد منها 514873 مراجعا منهم 310248 لأقسام المختبرات بالمراكز، و196962 مراجعا للخدمات التمريضية، و7663 للأقسام الأشعة.
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