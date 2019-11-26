بيروت 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسواصل الطيران الحربي الإسرائيلي تحليقه فوق قرى الجنوب اللبناني منتهكًا سيادة الأجواء اللبنانية وقرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت على علو متوسط فوق أجواء مناطق النبطية وإقليم التفاح، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار من نوع m-k في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا جنوب البلاد.// انتهى //11:50ت م0060