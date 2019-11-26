الدمام 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسنظمت وحدة الحماية الاجتماعية بالدمام التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، برنامجها السنوي التوعوي باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 من نوفمبر من كل عام.وسيتم على مدى 16 يوماً تنفيذ حملات توعوية في عدد من القطاعات المعنية بالمرأة و الطفل، وذلك بهدف رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المتعددة.وتهدف حملات التوعية الى تسليط الضوء وإظهار الطبيعة الحقيقية للمشكلات التي تواجه المرأة من خلال تشجيع المتعرضات للعنف بعدم التزام الصمت والتقدم بالبلاغات للجهات المختصة التي من بينها وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المخولة التي تقدم الحماية الاجتماعية للمرأة أياً كان عمرها والطفل دون سن الثامنة عشرة، وبعض الفئات التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه، وأن مساهمة هذه الفئات لتفعيل هذا اليوم هو مساهمة فعالة وحيوية للحد من هذا العنف.وتم بهذه المناسبة تخصيص ركن للوحدة في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام يتم من خلاله التعريف بخدمات الوحدة و أنواع العنف التي تباشرها والجهات المساندة للوحدة وطريقة تقديم البلاغ وتسلسل إجراءات البلاغ حتى إغلاقه، حيث يشارك في الركن عدة أقسام هي: قسم الخدمات الاجتماعية والقسم النفسي وقسم التدريب والتطوير، وذلك تحت إشراف وتنسيق قسم البرامج والأنشطة، فيما زار الركن مجموعة من مراجعي المستشفى الذين طرحوا عدة تساؤلات حول الوحدة بشكل عام وطريقة تقديم البلاغات.// انتهى //11:51ت م0061