المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1441هـ الموافق 26 نوفمبر 2019م واستستعد اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة ، لاستقبال فريق الاعتماد لمنظمة الصحة العالمية للاطلاع والتأكد من اكتمال المعايير الخاصة بالمدن الصحية والاطلاع على معايير اعتماد المدينة المنورة كمدينة صحية وذلك عبر ورشة عمل تضم الجهات المشاركة بالمدينة المنورة .وذكر معالي مدير جامعة طيبة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدن الصحية بالمنطقة الدكتور عبدالعزيز السراني أن برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة هو أحد مشاريع التنمية التي تأتي بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل ، مؤكداً أن هذا الدعم سينعكس على تطور الخدمات الطبية والصحية والاجتماعية بالمنطقة المدينة.وعد الدكتور السراني برنامج المدن الصحية أحد البرامج الوقائية التي تطبق لتعزيز الصحة ويقوم على مبدأ أن تحسين الصحة يمكن أن يتحقق بتحسين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على الصحة ، مبينا أن برنامج اعتماد المدينة المنورة كمدينة صحية يسير بشكل ممتاز وجاهز لاستقبال فريق الاعتماد الذي تم تحديد موعد زيارته في 10-11 ديسمبر 2019م التي نأمل من الله تعالى أن تحصل المدينة المنورة بعدها على الاعتماد .// انتهى //11:53ت م0062