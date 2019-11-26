كابل 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسقتل 26 من مسلحي طالبان خلال عمليات أمنية شنتها القوات الخاصة الأفغانية في ثلاثة أقاليم خلال ال(24) ساعة الماضية.وقال مسؤولون أفغانيون - وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) - إن القوات الخاصة قتلت 12 من مقاتلي طالبان خلال غارة في إقليم قندوز الشمالي، كما دمرت مخبأ صغيرًا للأسلحة خلال نفس العملية.وأفادوا أن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 11 من عناصر طالبان في عملية منفصلة، ودمرت مخبأ صغيرًا للأسلحة خلال غارة في لغمان شرق البلاد، مضيفًا أن القوات الخاصة قتلت 3 من مسلحي طالبان في غارة أخرى بمنطقة أخرى في الإقليم.// انتهى //11:54ت م0063