رام الله 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واساستشهد اليوم الأسير المريض سامي أبو دياك من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين والقابع في مستشفى سجن الرملة الاحتلالي.وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن مصلحة إدارة سجون الاحتلال أبلغتها وأبلغت ذوي الأسير أبو دياك عن استشهاده في صباح اليوم.تجدر الإشارة إلى أن الأسير أبو دياك المعتقل منذ تاريخ 17 يوليو 2002 الذي يبلغ من العمر (36 عامًا) ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عامًا، أمضى منها 17 عامًا، تم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الأمعاء في شهر سبتمبر 2015، ومنذ قرابة خمس سنوات، بدأت حالته بالتدهور نتيجة الأخطاء الطبية والموثقة من مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، حيث خضع لعمليات جراحية، أدت إلى حدوث فشل كلوي ورئوي حاد ما زاد من سوء وضعه.// انتهى //12:01ت م0064