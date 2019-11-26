ينبع 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أمس، مذكرة تعاون تتعلق بإجراء دراسات وبحوث بيئية وفنية وتوعوية للمجتمع، وذلك ضمن فعاليات أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثامن لبيئة المدن 2019، المنعقد في مدينة ينبع الصناعية خلال الفترة 25 - 26 نوفمبر الجاري.ووقع المذكرة نيابة عن معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني، فيما وقعها عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نائب المحافظ للتشغيل والصيانة المهندس عبدالله الزويد.وتضمنت الاتفاقية مجالات البحوث والدراسات البيئية والتوعوية البيئية للمجتمع والحد من انبعاثات الغازات ذات الأثر البيئي وإعادة تدوير النفايات الصناعية الناتجة وإعادة استخدامها كمصدر للطاقة.// انتهى //12:02ت م0065