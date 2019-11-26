جاكرتا 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي اليوم، بمعالي وزير الشؤون الدينية الإندونيسية فخر الرازي، وذلك بمقر الوزارة.وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق في الفعاليات ذات العلاقة بالشؤون الاسلامية وشؤون الحج والعمرة.حضر اللقاء نائب السفير يحيى القحطاني، ومسؤولين في وزارة الشؤون الدينية الاندونيسية.// انتهى //13:20ت م0092