نجران 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بمنطقة نجران أمس، حفل سباقه الرابع لموسم سباقات العام الحالي 1441هـ، وذلك على ميدان الفروسية بتصلال.وأوضح أمين عام نادي الفروسية بالمنطقة، محمد بن مهدي غشام أن السباق تكون من 4 أشواط على مسافة 1400 متر، خصص الشوط الأول للخيل مفتوح الدرجات "إنتاج"، وحصل على المركز الأول الجواد "سور الجبل" للمالك صالح عبيان آل منصور.وخصص الشوط الثاني من عمر 1-3 سنوات انتاج، وحصل على المركز الأول "اليمامة" للمالك منيف محمد آل منيف, فيما خصص الشوط الثالث للخيل مواليد2017 مفتوح الدرجات ، وحصل على المركز الأول الجواد "الذخير" للمالك صالح أحمد آل حيدر, وخصص الشوط الرابع الأساس "الكأس" للخيل مفتوح الدرجات أفراس، وأحرزته الفرس "نجمة بانديني"للمالك إسطبل الحضن.// انتهى //13:22ت م0094