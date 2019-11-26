مكة المكرمة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة الشيخ سليمان الرهيف .واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان، إلى شرح عن أعمال وخطط الفرع التطويرية، خصوصاً ما يتعلق بالتوسّع في الجوانب التقنية داخل المرافق العدلية، وصولاً لتسهيل الإجراءات على المراجعين بما يسهم في توفير الوقت والجهد .// انتهى //13:22ت م0095