الكويت 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تداولاتها اليوم بانخفاض المؤشر العام 84ر34 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5824 نقطة بنسبة انخفاض 59ر0 في المئة.وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر203 مليون سهم تمت من خلال 8551 صفقة نقدية بقيمة 7ر64 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 98ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4752 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 106 ملايين سهم تمت عبر 3562 صفقة بقيمة 7ر6 مليون دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 31ر48 نقطة ليصل إلى مستوى 6373 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر97 مليون سهم تمت عبر 4989 صفقة بقيمة 9ر57 مليون دينار.// انتهى //13:25ت م0098