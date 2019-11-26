سوسة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واستتواصل في مدينة سوسة التونسية أعمال اليوم الثاني من مؤتمر المجلة العربية للعلوم الجيولوجية في دورته الثانية التي تشهد مشاركة 450 متحدثًا من 70 دولة بينها المملكة، وحضور عدد من الأكاديميين المختصين في المجال الجيولوجي.ويتضمن برنامج اليوم، عددًا من الورشات والمحاضرات يناقش خلالها المجتمعون موضوعات تتعلق بمجالات الطاقة المتجددة المستدامة، وسبل إيجاد بيئة نظيفة إلى جانب التركيز على مجال الاستثمارات التعدينية والطاقية.كما يطرح الخبراء، موضوعات تتعلق بالأنماط الهيكلية والهياكل الإقليمية الرئيسية والتطورات المستقبلية في مجال التنقيب عن النفط، وكيفية وسبل التخفيف من المخاطر الزلزالية في إفريقيا.// انتهى //13:27ت م0100