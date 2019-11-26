القاهرة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسبدأت اليوم أعمال الاجتماع الثاني للجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية بجامعة الدول العربية بشأن إعداد مشروع قانون استرشادي لحماية حقوق المرضى النفسيين والأشخاص الذين أقلعوا والذين لديهم الرغبة في الإقلاع عن تعاطي المواد المخدرة.ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددًا من البنود المدرجة على جدول الأعمال ومنها استعراض قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (6) الصادر عن دورته العادية 51 التي انعقدت في فبراير 2019 بشأن توحيد التشريعات الصحية في الدول العربية بالإضافة لمناقشة ملاحظات الدول الأعضاء التي أرسلتها حول المسودة الأولية لمشروع القانون الاسترشادي لحماية حقوق المرضى النفسيين لإعداد الصيغة النهائية لمواد مشروع القانون.// انتهى //13:28ت م0101