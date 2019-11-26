بلغراد 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 4ر5 درجات بمقياس ريختر البوسنة اليوم، بعد ساعات من سلسلة من الهزات الأرضية في ألبانيا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة مئات آخرين.وكان مركز الزلزال على بعد 70 كيلو مترًا جنوب غرب العاصمة البوسنية سراييفو، حسبما ذكر مركز رصد الزلازل بمنطقة أوروبا والبحر المتوسط.ولم ترد تقارير على الفور عن إصابات أو أضرار.// انتهى //13:28ت م0102