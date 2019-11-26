عام / زلزال بقوة 4ر5 درجات بمقياس ريختر يهز البوسنة
الثلاثاء 1441/3/29 هـ الموافق 2019/11/26 م واس
بلغراد 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واس
ضرب زلزال بلغت قوته 4ر5 درجات بمقياس ريختر البوسنة اليوم، بعد ساعات من سلسلة من الهزات الأرضية في ألبانيا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة مئات آخرين.
وكان مركز الزلزال على بعد 70 كيلو مترًا جنوب غرب العاصمة البوسنية سراييفو، حسبما ذكر مركز رصد الزلازل بمنطقة أوروبا والبحر المتوسط.
ولم ترد تقارير على الفور عن إصابات أو أضرار.
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13:28ت م
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