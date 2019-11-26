الخرج 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسرعى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم حفل تكريم الطلاب المتفوقين وعددهم ( 175 ) طالبا و المتميزين سلوكيا وعددهم ( 6 ) طلاب للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ.وأكد مدير التعليم بالمحافظة الدكتور خالد العتيبي خلال الحفل أننا نعيش عرساً تربوياً احتفالا واحتفاءً بتميز نخبة من أبناءنا الطلاب في مدارس التعليم بمحافظتي الخرج والدلم، مشيراً إلى أن التكريم يعتبر بمثابة التتويج لأولئك الذين جدّوا واجتهدوا طوال دراستهم ونالوا أعلى الأوسمة.ولفت العتيبي الانتباه إلى أن وزارة التعليم تركز جهودها على توفير بيئة علمية إبداعية تنافسية تعمل على حفز عقل الطالب وتهيئته للمنافسة والدخول في المنظومة العالمية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي مع العناية بمستوى نواتج التعلم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ضمن محور " اقتصاد مزدهر .. فرصة مثمرة "وتضمن الحفل مسيرة الطلاب المتفوقين ثم أوبريت بعنوان " فخر ".وفي الختام جرى تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين سلوكيًا والمدارس المتميزة في الأسبوع التمهيدي وشركاء النجاح.// انتهى //14:47ت م0151