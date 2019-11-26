بغداد 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأغلق مؤشر "البورصة" العراقية اليوم متراجعًا بنسبة 0.05%, متوقفًا عند 483.19 نقطة.وشهدت جلسة اليوم انخفاض أسهم 11 شركة, فيما ارتفعت أسهم 4 شركات, وحافظت 17 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 836,083,101 سهمًا, بقيمة 750,114,042 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 287 صفقة, شملت 32 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //14:47ت م0152