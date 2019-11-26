الرياض 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأقامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان (لائحة مخالفات الذوق العام وآليات تطبيقها في بيئة العمل ودور الجهات في ضبطها) وذلك في مقر الجمعية بطريق الملك فهد بمدينة الرياض، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية.وناقشت الورشة محاور عدة منها : تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام وأثرها في ضبط السلوك الاجتماعي، والصعوبات التي قد تظهر وتواجه الجهات أثناء التطبيق، ودور وسائل الإعلام في مراقبة تطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام .وشارك في هذه الورشة ممثلين عن : النيابة العامة، شرطة منطقة الرياض، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للترفيه، علاوة على عدد من الإعلاميين السعوديين.وأسهمت الجهات المشاركة في إثراء النقاش في الورشة وطرح بعض القضايا والصعوبات التي تواجه الجهات المطبقة والمنفذة لبنود اللائحة في الميدان.// انتهى //14:48ت م0153