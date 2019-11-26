الدمام 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واساختتمت اليوم، فعاليات الملتقى العاشر لرؤساء ورئيسات أقسام اللغة الإنجليزية على مستوى المملكة، الذي حمل عنوان "مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات اللغة الإنجليزية"، واستضافته إدارة تعليم الشرقية ممثلة ادارة الاشراف التربوي " قسم اللغة الإنجليزية"، لمدة ثلاثة أيام، بحضور عدد من مسؤولي التعليم بالوزارة وتعليم الشرقية، ومشاركة عدد من المختصين والمختصات من داخل وخارج المملكة، وذلك بمقر فندق هوليداي إن بمحافظة الخبر .ودعا مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، المشاركين والمشاركات في الملتقى إلى النهوض والرفع من معايير مناهج تدريس اللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة العالمية للتواصل بين الشعوب، خصوصاً في ظل الاهتمام الكبير الذي تولية الحكومة الرشيدة لقطاع التعليم لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها من خلال بوابة التعليم فهو أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة، مؤكداً سعي وزارة التعليم للمضي قدما تجاه مواكبة التطوير المستمر لتجويد خارطة المنظومة التعليمية بشكلٍ عام، والرفع من معايير مناهج تدريس اللغة الإنجليزية بشكلٍ خاص.وتناولت فعاليات اليوم الختامي للملتقى طرح حزمة من الورش وجلسات النقاش إضافة لأوراق العمل، وخرج المشاركون والمشاركات بحزمة من التوصيات التي تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في مقدمتها التركيز على مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات اللغة الإنجليزية بما يسهم في تحسين نواتج التعلم ويؤدي إلى إتقان التواصل كأحد مهارات القرن الحادي والعشرون.حضر الملتقى، المشرف العام بالإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم عبدالله السناني، والمشرف العام بالإدارة العامة للإشراف التربوي فلاح العتيبي، ومساعد مدير مركز تطوير تعليم اللغة الإنجليزية بالوزارة عبدالله البدري، ومشرف مركز تطوير اللغة الإنجليزية خالد خميس، ومدير إدارة الاشراف التربوي بتعليم الشرقية ممدوح فتح الدين، ورئيس قسم اللغة الإنجليزية قاسم مكتلي.// انتهى //14:49ت م0154