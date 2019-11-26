الأحساء 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسافتتح مدير عام تعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى اليوم, معرض "الطفل" التعريفي والتثقيفي، الذي تنظمه إدارة رياض الأطفال بالإدارة العامة للتعليم بالأحساء، تحت شعار "أطفالنا قادة بقيمنا"، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للطفل، بمشاركة ٩ روضات و٢٥ معلمة و٤٠ طفلاً، ويستمر ثلاثة أيام، بحضور عدد من القيادات التعليمية بتعليم الأحساء، ومديري الدوائر الحكومية، وذلك في مقر المعرض الطلابي التابع لتعليم الأحساء.وأكد العيسى حرص وزارة التعليم على الجوانب التثقيفية والمعرفية والترويحية المفيدة للطفل، ونشر ثقافة تعامل الأسرة مع الطفل وعلاقة المربي بالطفل ومراعاة حقوقه التربوية والنفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى حمايته من الأخطار المحيطة به وكيفية التعامل معها ومواجهتها، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على المعرض ، ولشركاء النجاح، مشيداً بما احتوى عليه من أعمال داعمة للتعلم وأركان هادفة تعود على النشء بالفائدة.// انتهى //14:55ت م0161