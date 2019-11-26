الوجه 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة الوجه أمس , جلسته الـ 41 برئاسة رئيس المجلس أحمد بن محمود الشريف, وبحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس محمود بن عبدالله العطوي ومشاركة أعضاء المجلس كافة, وذلك في قاعة الاجتماعات في مقر المجلس.وناقش المجلس أبرز المشاريع المتعثرة في المحافظة كما تمت مناقشة موقع حراج الغنم الجديد وما تم رفعه من قبل بلدية المحافظة الى أمانة المنطقة .واستعرض المجلس مظاهر التلوث البصري ووضع خطط مستقبلية لمعالجتها ، فيما أوصى المجلس بتشكيل لجنة لإعداد التقرير السنوي الختامي لرفعه لأمانة المجالس البلدية.// انتهى //14:57ت م0163