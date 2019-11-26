القدس المحتلة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم طفلين وأصيب العشرات في مواجهات في بلدتي الرام وأبو ديس من محافظة القدس، في يوم الغضب الفلسطيني رفضًا للقرارات الأمريكية الأخيرة، وتنديدًا باستشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة الرام من جهة الجدار العازل ولاحقت الشبان وطلبة المدارس المتجمهرين بالقرب من دوار الرام الجنوبي، مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع الاحتلال أطلق الاحتلال خلالها وابلًا من القنابل الغازية والصوتية تجاههم.وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلين خلال المواجهات التى وقعت في بلدة أبو ديس، أطلقت خلالها القنابل الغازية والصوتية صوب الشبان من خلف الجدار العازل، مما أدى لإصابة العشرات بحالات الاختناق.// انتهى //14:59ت م0164