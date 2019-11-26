ينبع 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسدشن محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمقر المحافظة اليوم حملة التحصين ضد الانفلونزا الموسمية بمحافظة ينبع التي أطلقها مستشفى ينبع العام, بحضور وكيل محافظ ينبع بندر بن خالد الحربي و مدير مستشفى ينبع العام تركي بن عوده الثقفي, حيث جرى تطعيم منسوبي المحافظة.وأكد مدير مستشفى ينبع العام أن إعطاء الجرعة سيتم في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومستشفى ينبع العام وتستهدف جميع فئات المجتمع, مشيراً إلى أن الحملة تسعى للحد من انتشار الانفلونزا الموسمية وتناقلها بين الناس خصوصا مع تغيرات المناخ.// انتهى //14:59ت م0165