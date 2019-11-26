المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واستفقد محافظ خيبر فهد بن محمد العطر اليوم, عددًا من مرافق الجهات الحكومية في مركز العشاش التابع لمحافظة خيبر، وذلك في إطار الجولات التفقدية لمختلف المراكز التابعة للمحافظة للوقوف على احتياجات المواطنين.واطلع المحافظ على آلية سير العمل في المرافق والخدمات المقدمة لأهالي من المشاريع التنموية والخدمات البلدية والصحية واحتياجات ومتطلبات الأهالي من المشاريع.وأكد محافظ خيبر أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة المدينة المنورة للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة ، وتلمس احتياجاتهم ، والوقوف على المرافق الخدمية والصحية والرفع بها لإمارة المنطقة ، بما يضمن توفير كل ما يحتاجون إليه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة.// انتهى //15:02ت م0166