المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسنظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية اليوم, ورشة عمل ضمن دراسة "احتياج منطقة المدينة المنورة من الجمعيات" حضرها مسؤولون من الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة.وقدم مدير إدارة تنمية المجتمع بالمدينة المنورة ناصر القاضي خلال الورشة، عرضاً وضح فيه دور الجهات الحكومية وكيفية إنشاء جمعيات تخصصية, كما قدم المدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة أحمد زيدان عرضاً عن دور وزارة الإسكان في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ ودعم أهدافها.وتناولت الورشة التي شارك فيها 70 مشاركاً ومشاركة من القطاعات الحكومية والأمنية والجهات ذات العلاقة, مجموعةً من المحاور والجوانب التي تسهم في تحقيق هدف الدراسة، وقدم الحضور العديد من وجهات النظر مما سيكون له -بمشيئة الله- الأثر المستدام في تنمية وخدمة المجتمع.من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، أن حصر الاحتياجات للجمعيات الأهلية لمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة يأتي وَفْق دراسات مبنية على أُسس علمية تفيد المنطقة -بإذن الله-، مقدماً شكره لجميع من شارك وأسهم بهذه الأعمال التي تخدم الشأن الاجتماعي.// انتهى //16:15ت م0205