تبوك 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة تبوك عن بدء التسجيل في الدورة القرآنية لتأهيل المعلمين , وذلك بقاعة أبي بكرٍ الصديق بمدينة تبوك ، كما أعلنت الجمعية عن بدء التسجيل في دورة " شرح المتن في المقدمة الجزرية" والتي سيمنح المشارك من خلالها إجازة في المتن، وتستمر لمدة أربعة أيام.ودعت الجمعية الراغبين بالإستفادة من الدورة القرآنية بعد إستيفائهم للشروط التي تتطلب أن لايقل عمر المتقدم عن 19 عاماً، ويكون حافظاً لخمسة أجزاء أخيرة من المصحف الشريف، مشيرة إلى أن التسجيل في موقع الجمعية عبر الويب سايت في محرك البحث قوقل ، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع ستمكن المتدرب بعد اجتيازها من التعيين في الحلقات القرآنية.// انتهى //16:15ت م0206