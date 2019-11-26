سكاكا 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي في مدينة سكاكا اليوم المبادرة المقدمة من إدارة رياض الأطفال "محطة علماء المستقبل"، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للطفل .وأكد الدكتور الغامدي أهمية تزويد الأطفال بالتقنية التعليمية، مبينا إنها تتسم بالوضوح والدقة وتحقيق الهدف التعليمي المطلوب، بوجود السبورات الذكية التفاعلية والتقنيات الحديثة المساعدة على التعلم في المدارس ورياض الأطفال ، ولابد أن يكتسب الطالب من مرحلة رياض الأطفال مهارات التعامل مع التقنية الحديثة ويتعلم كيفية التعامل معها عن طريق الممارسة والتدريب ومعالجة أي فجوة رقمية.وقدم مدير تعليم الجوف شكره لمديرة إدارة رياض الأطفال نسيم بنت إبراهيم الضميري على تقديمها هذه المبادرة المتميزة، متطلعاً بأن تشمل جميع رياض الأطفال بالمنطقة، وأن ينعكس أثرها الإيجابي على الأطفال، كما شكر قائدة الروضة الثالثة بسكاكا طرفة بنت عفاش الطريف ومنسوبات الروضة على تفعيل المبادرة.من جانبها، أوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال نسيم بنت إبراهيم الضميري أن المبادرة مرفق ثابت تم تجهيزه بالوسائل والمواد والأدوات والتقنيات الحديثة المناسبة لمرحلة رياض الأطفال، والتي تُمكن الطفل من البحث والاكتشاف والتأمل والمعرفة والتجربة والملاحظة ورصد النتائج واستخلاصها في بيئة علمية حيوية وجذابة وتوافقها مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى ضمان التعليم الجيد المنصف الشامل وتعزيز فرصة التعليم مدى الحياة للجميع مع تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار.وبينت كيفية تعامل الطفل مع الأدوات المتواجدة في هذه المحطة بوجود معلمة مختصة توجهه وتعلمه بحيث يستطيع البحث والاكتشاف والتأمل والملاحظة، واستهداف الطفل بهذه المحطة على اعتباره الرصيد الاستراتيجي للوطن والثروة الحقيقية لنهضته وتقدمه.// انتهى //16:18ت م0207