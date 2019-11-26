جدة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسطرحت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مجموعة من الأراضي السكنية المطورة لمشروع أراضي "أوركيدز" السكني، حيث ستقام فعالية طرح المبيعات في كلاً من مركز العرض والمبيعات المخصص لمشاريع المدينة الاقتصادية في شارع الأمير سلطان بمدينة جدة، خلال الفترة من 28 نوفمبر الحالي حتى 4 ديسمبر، وفي فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 28 حتى 30 نوفمبر الجاري.ويمتد مشروع "أوركيدز" على مساحة 755 ألف متر مربع، ويضم أراضٍ سكنية مطورة تتراوح مساحاتها بين 250 و600 م2 حيث تتميز بأسعار تنافسية تبدأ من 224,888 ريالا ، وخطط سداد مرنة بدون فوائد جاهزة للتسليم، كما يتميز المشروع بقربه من الشاطئ العام إلى جانب أبرز المرافق الاجتماعية والسياحية بالمدينة الاقتصادية، من أهمها مجمع أزميرالد الرياضي وملعب الغولف "رويال غرينز" والنادي الريفي.وأوضح مدير تنفيذ قطاع جودة الحياة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أنس بن طارق نجمي، أنه تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة بالمدينة الاقتصادية لتلبي جميع متطلبات الحياة العائلية وتتماشى مع برامج جودة الحياة ورؤية المملكة 2030، بضرورة توفير الحلول السكنية المناسب للعائلة السعودية مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية، للاستمتاع بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة داخل المدينة التي تشمل مرافق حيوية واجتماعية متنوعة، تتضمن سلسلة متنوعة من المطاعم والمحلات التجارية وخدمات الرعاية الصحية والأمن والسلامة، إضافة إلى المساجد والحدائق ومرافق تعليمية عالمية المعايير، وكذلك مجموعةٍ من أرقى المرافق الرياضية والاستجمام والحاصلة على العديد من الجوائز العالمية.// انتهى //16:19ت م0209