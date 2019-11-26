نجران 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسأطلقت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، أمس، مخيم الطلاب التطوعي "بادر" ، وذلك ضمن برامج ملتقى العمل التطوعي بالجامعة.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور يوسف الحازمي أن المخيم الذي يستمر ثلاثة أيام، يهدف إلى توعية الطلاب بأهمية العمل التطوعي وتحفيزهم على ممارسته لما له من آثار إيجابية على الفرد والمجتمع.وأفاد أن المخيم يشتمل على عدد من الأركان لتسجيل الطلاب الراغبين في الانضمام إلى برامج عمادة شؤون الطلاب التطوعية، كما يتضمن أيضاً عدداً من المنشورات التثقيفية والعروض المرئية واللوحات في مجال العمل التطوعي.//انتهى//16:25ت م0212