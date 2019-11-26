مكة المكرمة 29 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 26 نوفمبر 2019 م واسانطلق اليوم برنامج مهرجان التعليم للتربية الكشفية لمرحلة (المتقدم) الذي تقيمه وكالة الوزارة للتعليم العام وتستضيفه إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم النشاط الطلابي الكشفي، بحضور مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، ومشرف النشاط الكشفي بوزارة التعليم نوح بن علي الغانمي وعدد من القيادات التعليمية والكشفية ورؤساء وفود الادارات التعليمية وبمشاركة ١٢٠ قائدًا وكشافًا، يمثلون ٣٠ إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.ورحب مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بالوفود الكشفية المشاركة كافة متمنيًا لهم طيب الإقامة في رحاب محافظة الليث.وأوضح الحازمي أن المهرجان يهدف إلى غرس روح الاعتزاز بالدين، والانتماء للوطن، وتنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، إضافة إلى تنمية المهارات والفنون الكشفية لدى الكشافين في إطار تربوي متطلعًا إلى أن يحقق المهرجان الكشفي أهدافه في تنمية روح الكشافة، والارتقاء بمهارات وقدرات الطلاب المشاركين.من جانبه أشار رئيس قسم النشاط الكشفي عبدالله بن محمد البصراوي إلى أن المهرجان يسعى إلى مساعدة الكشافين في اكتشاف مواهبهم وقدراتهم، من خلال تقديم نماذج تطبيقية للأنشطة الكشفية المتنوعة، وتطوير المهارات اللازمة والضرورية في مضامين التربية الكشفية لدى الكشافين، واجتياز متطلبات الحصول على شارات الهوايات الكشفية.بدوره أوضح رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان ومدير الإعلام التربوي محمد بن ختيم المالكي بأن المهرجان بدأ بأداء تحية العلم و العرض الكشفي ،ثم بدأت الادارات التعليمية المشاركة في التنافس فيما بينها في (٩) شارات كشفية ، هي كالآتي: (صديق بنك الدم، هاوي فنون الحبال، الكهربائي، الفارس، دارس النفط، المتحدث، صديق الماء، المزارع والمصور).وفي إطار تنفيذ البرامج المصاحبة للمهرجان قامت الوفود الكشفية المشاركة بزيارة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي ، وكان في استقبالهم مدير المسؤولية الاجتماعية الأستاذ محمد الحارثي والذي استعرض مسيرة المجموعة منذ نشأتها،كما تحدث عن أبرز نشاطات المجموعة ومنتجاتها.// انتهى //16:26ت م0213